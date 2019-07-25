"سبيس إكس" تعلن تأجيل إطلاق "دراغون" يوما واحدا

أعلنت شركة "سبيس إكس" تأجيل إطلاق مركبة الشحن "دراغون" إلى المحطة الفضائية الدولية لمدة يوم واحد بسبب الظروف المناخية السيئة.

كان من المقرر إطلاق صاروخ النقل الثقيل "فالكون-9" وعلى متنه مركبة الشحن "دراغون" في الساعة 1.24 (بتوقيت موسكو) من مطار كيب كانافيرال الفضائي في فلوريدا. ولكن بسبب السحب الكثيفة والرعد والمطر الغزير، تقرر تأجيل عملية الإطلاق لمدة يوم واحد. بحسب ممثل شركة "سبيس إكس".

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تحمل مركبة الشحن إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 2.5 طن من المواد المختلفة، بما فيها معدات لإجراء تجارب علمية من ضمنها أجهزة لطباعة أعضاء جسم الإنسان، واختبارات إصلاح نسيج العظام وغيرها من الأبحاث في مجال الطب. كما تحمل نموذجا دوليا لمحولة (International Docking Adapter-3, IDA–3)، الذي سيتم تثبيته على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي