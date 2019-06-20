"ناسا" ترسل بطاريات جديدة لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نيتها إرسال بطاريات معدلة حديثة إلى محطة الفضاء الدولية هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن البطاريات الجديدة التي سترسل إلى المحطة في ديسمبر العام الجاري ستنقل بواسطة مركبة "دراغون" التي طورتها شركة "سبيس إكس"، لتحل محل إحدى البطاريات الثلاث التي ثبتها الرائدان نيك هيغ وآن ماكلين، في 22 مارس الفائت، على القطاع الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية، والتي خرجت عن الخدمة بعد فترة من تثبيتها".

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وكانت "ناسا" قد أشارت في بيان سابق إلى أن الخبراء في مراكز التحكم الأرضية، حاولوا إعادة تشغيل أنظمة إمداد الطاقة لإحياء البطارية من جديد، لكن دون جدوى.

والبطارية المتوقفة عن العمل، ركّبت في إطار مهمة بدأتها "ناسا" في مارس الفائت لتبديل البطاريات القديمة للمحطة، وتم خلالها تغيير 6 بطاريات مثبتة على القطاع الأمريكي هناك، في مهمتين خرج فيهما الرواد إلى الفضاء المفتوح.

ومن غير المعروف بعد من سيقوم بتركيب البطارية الجديدة، في الوقت الذي يتواجد فيه 6 رواد على متن المحطة حاليا وهم: الروسيان أليكسي أوفيتشين وأوليغ كونونينك، ورواد "ناسا"، آن ماكلين ونيك هيغ وكريستينا كوك، ورائد الفضاء الكندي، ديفيد سان جاك.

المصدر: نوفوستي