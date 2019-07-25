قمر صناعي أمريكي يفتح شراعه

نجح القمر الصناعي الأمريكي الصغير LightSail 2 (الشراع الضوئي – 2) في فتح شراعه ليصبح أول قمر صناعي في العالم استطاع تغيير مداره بقوة دفع الشراع الضوئي.

"الشراع الضوئي – 2 " عبارة عن 3 وحدات مكعبة ذات أضلاع بطول 10 سنتيمترات. وتتضمن إحداها الإلكترونيات اللازمة والكاميرات وأجهزة الإدارة. أما الوحدتان الثانية والثالثة فتستخدمان لحفظ الشراع القابل للطي.

فيما يتعلق بالشراع نفسه فإنه يتألف من 34 جزءا مثلثا تشكل هيكلا مربعا بمساحة 32 مترا مربعا وسماكة 4.5 ميكرومتر، أقل من سماكة شعرة إنسان.

Planetary Society

ويعكس الشراع أشعة الشمس لتمنحه الفوتونات نبضتها وتدفع القمر الصناعي إلى الأمام. ويمكن تغيير توجه الشراع بغية تغيير اتجاه قوة الدفع كما هو الحال في السفن البحرية الشراعية.

وتم تصميم القمر الصناعي "الشراع الضوئي – 2" من قبل المتطوعين في جمعية الكواكب الأمريكية بصفتها مؤسسة غير حكومية متخصصة في تصميم الأجهزة الفضائية.

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وتم إطلاق القمر الصناعي في 25 يونيو الماضي بواسطة صاروخ Falcon Heavy التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة الذي أطلق إلى مدار الأرض أقمارا صناعية أخرى. وبعد أن قام القمر الصناعي بفتح شراعه أعلن مصمموه أن أنظمته كلها تعمل بشكل طبيعي.

يذكر أن سلفه 1 LightSail أطلق عام 2015 ، لكنه لم يستطع إنتاج قوة الدفع اللازمة لتحليقه في الطبقات العليا للغلاف الجوي الأرضي حيث واجه مقاومة شديدة.

جدير بالذكر أن المهندسين الروس يعتزمون إطلاق قمر صناعي شراعي مماثل العام المقبل. وهناك مشاريع لاستخدام تكنولوجيا الشراع الشمسي للقيام برحلات فضائية داخل منظومتنا الشمسية وخارجها.

المصدر: فيستي. رو