OneWeb تفتتح مصنعا للأقمار الصناعية في أمريكا

تستعد شركة OneWeb البريطانية لافتتاح مصنع لها في الولايات المتحدة لتصنيع أقمار الاتصالات الصناعية الصغيرة.

وقالت الشركة "إن المصنع الجديد الذي سيفتتح في 22 يوليو الجاري هو مشروع مشترك بين OneWeb وAirbus، ومن خلاله ستتمكن من إنتاج أقمار اتصالات صغيرة عالية الجودة وبأقل تكلفة إنتاجية، وستتمتع تلك الأقمار بمعايير غير مسبوقة وتقدم سرعات في نقل البيانات لم تتوفر من قبل".

وكان المدير العام للشركة، أدريان شتيكل، قد صرح في وقت سابق بأن المصنع سينتج في البداية قمرا صناعيا واحدا في اليوم، ومع نهاية العام الجاري ستصل قدرته الإنتاجية إلى قمرين في اليوم".

وتبعا لشتيكل فإن OneWeb تخطط لإطلاق 3 أقمار صناعية صغيرة في الشهر معتمدة على صواريخ "سويوز" الروسية، وستستمر في تلك العملية على مدار20 شهرا.

On Monday our new @OneWebSatellit1’s facility will open. It is a joint venture of OneWeb & @AirbusSpace / @AirbusInTheUS. It has the capability to produce high-quality satellites at an unprecedented cost, standard, & speed that wasn’t previously possible 👏👏👏 #NewSpaceRacepic.twitter.com/gsFjevr0wj — OneWeb (@OneWeb) 19 июля 2019 г.

كما أن الدفعة الأولى من الأقمار التابعة لها، والتي سيبلغ عددها 650 قمرا، ستبدأ بتقديم خدماتها مع حلول 2021، وبعدها سيتضاعف عدد هذه الأقمار مرتين أو ثلاثة خلال الأعوام القادمة.

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وتجدر الإشارة إلى أن OneWeb تخطط لتطوير منظومة أقمار صناعية كبيرة سيصل عددها إلى 2000 قمر، وتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: نوفوستي