رائدة فضاء روسية: إنشاء مستوطنات على سطح القمر غير ضروري

أعلنت رائدة الفضاء الروسية والنائبة في البرلمان الروسي، سفيتلانا سافيتسكايا، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية، عن إمكانية دراسة القمر دون إنشاء مستوطنات دائمة على سطحه.

وقالت:" أنا غير مقتنعة بضرورة إنشاء مستوطنات على سطح القمر ولا أرى حاجة لذلك. حتى من الناحية الدفاعية. وإذا اعتقد أحد أنه يمكن قصف الأرض من هناك فتلك حماقة".

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فيما أشارت سافيتسكايا إلى أن التحليق الفضائي المأهول إلى القمر يمكن اعتباره مفيدا من ناحية اكتساب خبرات إضافية في إدارة الرحلات الفضائية البعيدة المدى.

وترى رائدة الفضاء أن البشرية يجب أن تدرس كواكب أخرى، بما فيها المريخ والزهرة بغض النظر عن الظروف الجوية الصعبة هناك. وتعتقد أن زيارة الإنسان لكواكب أخرى سيكون اختراقا هائلا في تقدم الحضارة وتطوير التقنيات والعلم.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية ،دميتري روغوزين، كان قد أعلن في محاضرة ألقاها أمام أساتذة وطلاب جامعة موسكو في وقت سابق أن رواد الفضاء الروس سيهبطون على سطح القمر عام 2030 حيث تستغرق بعثتهم المأهولة 14 يوما.

المصدر: تاس