الولايات المتحدة تريد العودة إلى القمر بمساعدة روسيا

تدعو وكالة "ناسا" جميع الدول بما فيها روسيا للمساهمة في إنشاء المحطة الفضائية الدولية، وفق البرنامج الأمريكي بشأن عودة الإنسان إلى القمر. بحسب رئيس الوكالة جيمس برايدنستاين.

وقال برايدنستاين، في تصريح لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، "نحن نريد أن يكون هذا تعاونا دوليا فعليا". مؤكدا أنهم في واشنطن يأملون من هذا توزيع الأعباء المالية، مضيفا "توجد لدى بعض البلدان معدات في الفضاء قادرة على تخفيض نفقاتنا". وإن، "الخطوة الأولى هي القمر، ومن ثم المريخ".

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وكان رئيس "ناسا" قد أعلن في تصريح تلفزيوني، أن عدم عودة الولايات المتحدة إلى القمر والمريخ هو بسبب عدم كفاية المخصصات المالية لتنفيذ هذه البرامج.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب في 27 مارس الماضي من "ناسا" إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر مهما كلف ذلك قبل عام 2024، ومن ضمنهم أول امرأة أمريكية.

المصدر: لينتا. رو