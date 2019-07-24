"ناسا" تكشف النقاب عن صور تحبس الأنفاس لمجرة درب التبانة

يحتفل مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لوكالة "ناسا" بمرور 20 عاما على إطلاق المكوك الفضائي "كولومبيا" إلى الفضاء في 23 يوليو 1999.

إقرأ المزيد

وأصدرت الوكالة سلسلة من صور المرصد الجديدة الرائعة للاحتفال بهذه المناسبة، حيث تخلق الرؤية الفريدة للمرصد، صورا ملونة تبرز العمليات الكونية التي تحدث بين النجوم.

وصمم مرصد شاندرا لرؤية انبعاثات الأشعة السينية، ما يجعله مثاليا لمراقبة الأجسام الساخنة مثل النجوم ومجموعات المجرات.

ويجمع العلماء في كثير من الأحيان، بين بيانات شاندرا وتلك الخاصة بالتلسكوبات الأخرى، بما في ذلك تلسكوب "هابل".

وكشفت صورة مركبة جديدة عن "منطقة الرامي أ*"، وهي عبارة عن ثقب أسود هائل في مركز مجرة درب التبانة، ويمكن رؤية غيوم من الغاز في حرارة تصل إلى ملايين الدرجات، ونجوم نيوترينية، ونجوم أقزام بيضاء تمزق مواد النجوم المرافقة لها، والأوتار الجميلة للانبعاثات الراديوية، وهذه الصورة تجمع بين بيانات الأشعة السينية لمرصد شاندرا باللون الأخضر والأزرق مع بيانات الراديو التي تظهر باللون الأحمر من تلسكوب "ميركات" في جنوب إفريقيا.

#Apollo50th isn’t the only anniversary being celebrated this month...



NASA’s Chandra X-ray Observatory blasted into space on July 23, 1999. To commemorate Chandra’s 20th anniversary, NASA has released new images showcasing its discoveries!



🎆: https://t.co/rqcAcZ3zHLpic.twitter.com/OksRtAcmFZ — NASA360 (@NASA360) July 23, 2019

Next week we'll be celebrating Chandra's 20th anniversary! See some of the best images from @NASA's Chandra X-ray Observatory and #vote for your favorite at https://t.co/SmFIcG6hgt#Chandra20pic.twitter.com/U3QKws51NE — Chandra Observatory (@chandraxray) July 18, 2019

كما أصدرت ناسا صورة مركبة لنجم ضخم يعرف باسم Cygnus OB2، والذي يجمع بين ملاحظات شاندرا مع بيانات من اثنين من التلسكوبات الأخرى، وتوضح الصورة كيف يرسل هذا النجم رياحا عالية الطاقة.

#OTD in 1999, the Chandra X-Ray Observatory launched. It became part of the #GreatObservatories and has taken many images of space like this one pic.twitter.com/QQVpLq18an — Mike Massimino (@Astro_Mike) July 23, 2019

وقالت "ناسا": "هذه الرياح العنيفة يمكن أن تصطدم أو تنتج صدمات في الغاز والغبار حول النجوم ، وتودع كميات كبيرة من الطاقة التي تنتج انبعاثات الأشعة السينية التي يمكن لشاندرا اكتشافها".

وخلال 20 عاما، قام المكوك التابع لمرصد تشاندرا بـ2700 رحلة حول الأرض وسافر لأكثر من 2.4 مليار كلم.

The image was taken by NASA's Chandra X-ray Observatory, named after Nobel Laureate Subramanyan Chandrasekhar, which was launched into space on this day 20 years ago. pic.twitter.com/gYXETbbIzW — The Nobel Prize (@NobelPrize) July 23, 2019

✨At exactly this moment 20 years ago, July 23, 1999 at 12:31 a.m. EDT, Space Shuttle Columbia lifted off the launch pad @NASAKennedy in Cape Canaveral, Florida. Its mission: to carry @NASA's Chandra X-ray Observatory into #space. #Happy 20th anniversary Chandra! #Chandra20pic.twitter.com/61YU3OoHXv — Chandra Observatory (@chandraxray) July 23, 2019

#News: @NASA's Chandra X-ray Observatory commemorates its 20th anniversary with 6 new images! From supernova remnants, to the center of our Milky Way, these images celebrate Chandra's achievement & its promising future of discovery! More: https://t.co/OO8gtai2FP#Chandra20pic.twitter.com/GIleAP3Ov7 — Chandra Observatory (@chandraxray) July 23, 2019

المصدر: سي نات