 
مباشر

"ناسا" تنشر صورة فريدة لظل الأرض المنعكس على القمر أثناء الخسوف

الفضاء

Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5sz

استمتع هواة الفلك الأسبوع الماضي، بعرض فلكي مثير، تمثل في خسوف القمر، والذي كان مرئيا في كل أجزاء العالم تقريبا باستثناء أمريكا الشمالية والمناطق القطبية في غرينلاند وشمال روسيا.

ويحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فتمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح القمر.

وتزامن هذا الحدث الفلكي مع اكتمال القمر، وهي ظاهرة تسمى Buck Moon، وكان القمر والشمس والأرض في حالة اقتران كوكبي تقريبي، ما أدى إلى ظهور خسوف جزئي للقمر.

إقرأ المزيد
صورة الغسق تحير الجميع بمشهد غريب يقسم السماء!
صورة الغسق تحير الجميع بمشهد غريب يقسم السماء!

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة للقمر خلال هذا الحدث الفلكي في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية.

والتقط الصورة الجميلة المصور كريستيان فتينازي، الذي شاهد الخسوف القمري من مونتكاسيانو في إيطاليا.

وأوضحت "ناسا": "كتب أرسطو عن دائرية ظل الأرض على القمر، ولوحظ ذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل".

وأضافت: "الجديد في الأمر هو قدرة البشرية على تسجيل هذا الظل باستخدام التصوير بالمدى الديناميكي العالي  (HDR)".

وإذا فاتك الخسوف القمري الماضي، فعليك الانتظار قليلا لمتابعة الحدث القادم الذي سيكون فيه الخسوف كليا للقمر، في 26 مايو 2021.

المصدر: ميرور

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ليبرمان: كنت عند وعدي بتصفية هنية لكن نتنياهو رفض