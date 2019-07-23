"ناسا" تنشر صورة فريدة لظل الأرض المنعكس على القمر أثناء الخسوف

استمتع هواة الفلك الأسبوع الماضي، بعرض فلكي مثير، تمثل في خسوف القمر، والذي كان مرئيا في كل أجزاء العالم تقريبا باستثناء أمريكا الشمالية والمناطق القطبية في غرينلاند وشمال روسيا.

ويحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فتمنع أشعة الشمس من الوصول إلى سطح القمر.

This is NASA's Astronomy Picture of the Day! HDR: Earths Circular Shadow on the Moon https://t.co/64AVJfD5eNpic.twitter.com/2jaceGflAU — NASA Photos (@nasa_photos) July 22, 2019

وتزامن هذا الحدث الفلكي مع اكتمال القمر، وهي ظاهرة تسمى Buck Moon، وكان القمر والشمس والأرض في حالة اقتران كوكبي تقريبي، ما أدى إلى ظهور خسوف جزئي للقمر.

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ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة للقمر خلال هذا الحدث الفلكي في موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وجامعة ميشيغان التقنية.

والتقط الصورة الجميلة المصور كريستيان فتينازي، الذي شاهد الخسوف القمري من مونتكاسيانو في إيطاليا.

وأوضحت "ناسا": "كتب أرسطو عن دائرية ظل الأرض على القمر، ولوحظ ذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل".

وأضافت: "الجديد في الأمر هو قدرة البشرية على تسجيل هذا الظل باستخدام التصوير بالمدى الديناميكي العالي (HDR)".

وإذا فاتك الخسوف القمري الماضي، فعليك الانتظار قليلا لمتابعة الحدث القادم الذي سيكون فيه الخسوف كليا للقمر، في 26 مايو 2021.

المصدر: ميرور