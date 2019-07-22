قاعدة "فوستوتشني" الفضائية تتولى إطلاق الشاحنات الفضائية الروسية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية تتولى عما قريب إطلاق الشاحنات الفضائية الروسية.

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وقال روغوزين إن المنصة الأولى (منصة غاغارين) في قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية ستخضع قريبا لعملية التحديث التي تستغرق فترة تزيد عن عام واحد، ولن تبقى في القاعدة إلا منصة واحدة سيزداد الضغط عليها، كما ستزداد الأخطار المتعلقة بذلك، مع العلم أن قاعدة "بايكونور" تطلق حاليا المركبات المأهولة والشاحنات الفضائية والأقمار الصناعية المختلفة الروسية والأجنبية.

لذلك اتخذ قرار بتهيئة منصة في قاعدة " فوستوتشني" الفضائية الواقعة في شرق سيبيريا لإطلاق الشاحنات الفضائية الروسية وتسهيل الضغط على المنصة الـ31 في قاعدة "بايكونور".

يذكر أن "فوستوتشني" هي قاعدة فضائية روسية مدنية أطلق أول صاروخ منها بـ3 أقمار صناعية، عام 2016. وتسمح القاعدة الفضائية الجديدة لروسيا بتقليل اعتمادها على قاعدة "بايكونور" الروسية الواقعة في كازاخستان.

المصدر: تاس