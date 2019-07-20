المختبر الفضائي الصيني ينهي مهمته في مدار الأرض

أفادت صحيفة "جان مينغ جيباو" الصينية بأن مختبر "تيانغونغ – 2" الصيني خرج الجمعة 19 يوليو عن مدراه بعد أن أتم مهمته.

وجاء في بيان صدر عن البرنامج الصيني للرحلات الفضائية المأهولة أن المختبر سيحترق في الطبقات الكثيفة لغلاف الجو. أما حطامه المتبقي فيسقط في القسم الجنوبي للمحيط الهادئ.

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وقال البيان إن المختبر يحلق حاليا في مدار بيضاوي يبعد عن الأرض 190 كيلومترا في حده الأدنى و370 كيلومترا في حده الأقصى. وسيخرج عنه مساء يوم 19 يوليو ليدخل الغلاف الجوي للأرض ويحترق فيه.

يذكر أن "تيانغونغ – 2" بصفته محطة صينية مأهولة صغيرة بوزن 8.6 طن أطلق إلى الفضاء في 15 سبتمبر عام 2016.

وتمكن المختبر من الالتحام بمكوك " شانجو" المأهول وشاحنة " تانجو" واستخدم لإجراء مختلف التجارب التقنية والعلمية في الفضاء.

وقال البيان إن عمر استخدام المختبر كان عامين فقط.

المصدر: تاس