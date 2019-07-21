البعثة القمرية الهندية تنطلق يوم 22 يوليو

أفاد موقع المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية على "تويتر" بأن محطة "تشاندريان – 2" الهندية تنطلق الاثنين 22 يوليو الجاري إلى القمر.

وأوضح الموقع أن إطلاق المحطة الذي تم تأجيله يوم 15 يوليو لأسباب تقنية سينفذ عند الساعة 14.43 يوم 22 يوليو بتوقيت الهند.

وكان من المخطط لإطلاق المحطة يوم 15 يوليو بواسطة صاروخ GSLV Mk III الهندي الصنع من جزيرة شريهاريكوتا الواقعة في خليج البنغال لتصل القمر في 6 سبتمبر المقبل. وأعلنت وسائل الإعلام المحلية أن الهند تعتزم أن تصبح الدولة الرابعة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين التي تنزل مسبارها على سطح القمر.

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يذكر أن المحطة الهندية التي يبلغ وزنها 3.8 طن تتألف من مسبار مداري ومنصة هبوط وروفر صغير.

وحسب المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية فإن المنصة الحاملة للروفر يتوقع أن تهبط في منطقة القطب الجنوبي للقمر التي لم يسبق لأي دولة أن درستها.

ويتوقع أن يعمل روفر Pragyan الذي يزن 27 كيلوغراما على سطح القمر خلال يوم قمري واحد، ما يعادل نحو 14 يوما أرضيا ويتغذى ببطارية شمسية. أما المسبار فيفترض أن يعمل في مدار القمر لمدة عام واحد.

يذكر أن إطلاق البعثة القمرية الهندية يؤجل ليس لأول مرة، علما أنه كان من المفترض أن تنطلق المحطة القمرية الهندية في أبريل عام 2018 ، ثم أجلت إلى أكتوبر عام 2018 ثم إلى يناير عام 2019 فأبريل عام 2019. لكن لأول مرة يتم التأجيل في يوليو الجاري قبل الإطلاق بساعة واحدة.

المصدر: تاس