الهند تؤجل إلى إشعار آخر إطلاق بعثة "تشاندريان-2" إلى القمر

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية ISRO تأجيل إطلاق بعثة "تشاندريان-2" المقرر في الساعة 00.21 (بتوقيت موسكو) ليلة يوم 15 يوليو الجاري، إلى القمر إلى أجل غير مسمى لأسباب تكنولوجية.

وقد أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية بأن تأجيل إطلاق البعثة هو إجراء وقائي بعد اكتشاف "عقبة تقنية" في صاروخ النقل قبل إطلاقه بـ 56 دقيقة من مطار سريهاريكوت الفضائي، وسوف يعلن عن الموعد الجديد لاحقا.

من المتوقع أن تقطع "تشاندريان-2" المسافة إلى القمر خلال بضعة أسابيع بعدها يهبط في منطقة بالقطب الجنوبي، حيث ستكون الهند الدولة الرابعة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين تحقق الهبوط على سطح القمر.

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بعثة "تشاندريان-2" هي استمرار لبعثة "تشاندريان-1" التي أرسلت إلى القمر عام 2008 ، حيث عملت في مدار القمر مدة 312 يوما وأرسلت إلى سطحه مسبارا صادما.

يتضمن برنامج "تشاندريان-2" الهبوط على سطح القمر ونقل عربة فضائية صغيرة تقوم خلال يوم قمري (14 يوما أرضيا) بدراسة التركيب المعدني وعناصر سطحه.

المصدر: نوفوستي