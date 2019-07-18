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أمريكا تؤجل إطلاق أقمارها العسكرية

الفضاء

أمريكا تؤجل إطلاق أقمارها العسكرية
youtube/SciNews
صاروخ Atlas-5 الفضائي الأمريكي
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أعلنت شركة United Launch Alliance عن نية الولايات المتحدة تأجيل موعد إطلاق اثنين من أقمارها الفضائية العسكرية إلى الفضاء.

وذكرت مصادر في الشركة أن عملية إطلاق صاروخي Atlas-5 و Delta-4 التي كانت مقررة في يوليو الجاري، ستؤجل إلى مواعيد أخرى في أغسطس 2019، وأن إطلاق الصاروخ الثاني سيؤجل من 25 يوليو الجاري إلى الـ 25 من الشهر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن صاروخ Delta-4 من المفترض أن يحمل القمر الصناعي الثاني من نوع GPS-3، والذي سيعمل على توفير البيانات والمعلومات الملاحية لصالح سلاح الجو الأمريكي، وسيطلق من قاعدة كيب كانافيرال الأمريكية التي يشرف عليها البنتاغون.

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وأن سبب تأجيل عملية إطلاقه هو تأخر إحدى الشركات المصنعة لبعض أجزائه بتسليم القطع المطلوبة منها، ما تسبب بدوره بتأخير عمليات اختبار الصاروخ الأولية والثانوية.

وكانت United Launch Alliance قد ذكرت في وقت سابق أيضا أن عملية إطلاق صاروخ Atlas-5 الذي سيحمل قمر AEHF-5 العسكري التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، قد تؤجل من 17 يوليو الجاري، إلى 8 أغسطس.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذا الصاروخ تأجّل من قبل بسبب اكتشاف مشكلات في أنظمة البطاريات الموجودة فيه، والتي كانت ستؤثر على عمله بشكل عام وعمل أجهزة الإرسال أيضا.

المصدر: نوفوستي

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