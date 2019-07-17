فيديو فريد لصعود "القمر الدموي"!

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا فريدة للخسوف القمري الذي شهدته ليلة 16-17 يوليو.

وكان خسوف القمر مرئيا لجميع أنحاء العالم تقريبا، باستثناء أمريكا الشمالية. واكتسب القمر لونا محمرا، حيث يطلق على هذه الظاهرة اسم "القمر الدموي".

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واستمرت الذروة القصوى للخسوف من الساعة 00:31 إلى 02:00 بتوقيت موسكو. وكانت مراقبة هذه الظاهرة الكونية أفضل في شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز.

وستتكرر هذه الظاهرة النادرة في عام 2025.

المصدر:لايف. رو