مادة غريبة على الأرض قد تكون مفتاح الحياة على المريخ!

توصل بحث جديد إلى طريقة يمكن من خلالها جعل المريخ صالحا للسكن، وذلك عن طريق بناء "جزر صغيرة" من أخف المواد على الأرض.

ويشير البحث إلى أن طبقة سميكة من "الصفائح" مصنوعة من "إيروجل السيليكا" (silica aerogel)، وهو مسحوق أبيض رقيق معظمه هواء، من أكثر الأنواع الشائعة للهلام الهوائي، ستكون كافية لعزل العالم المتجمد.

NASA/JPL-Caltech

Aerogel, one of the world’s lightest solids, could be the key to creating habitable zones on #Mars. Here’s what scientists who tested the material found: https://t.co/QZw9fY6jXtpic.twitter.com/Qz8jneM3CT — NASA JPL (@NASAJPL) July 15, 2019

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وهذا ما من شأنه أن يسخن سطح الكوكب الأحمر، على غرار الطريقة التي تعمل بها الغازات الدفيئة على الأرض، وبالتالي فإن هذه الوسيلة ستفتح الباب أمام استيطان المريخ مع وجود مياه على مدار السنة، أو حتى محيطات حيوية قائمة بذاتها، وسيكون البشر محميين من أشعة الشمس الضارة.

وسيتم وضع "الصفائح" في المناطق المعتدلة الغنية بالجليد في الكوكب، حيث أن كل المياه الموجودة على المريخ توجد على شكل ثلج.

ويمكن تنفيذ الخطة الطموحة التي اقترحها فريق أمريكي وبريطاني مشترك، خلال العقود القليلة القادمة، حيث تنطوي الفكرة على اتباع نهج إقليمي بدلا من محاولة تغيير الكوكب بأسره.

وأظهرت نماذج الكمبيوتر والتجارب المعملية أن الصفائح السميكة التي يتراوح سمكها بين 2 و3 سم من مادة "إيروجل السيليكا" يمكن أن تنقل ما يكفي من الضوء المرئي المطلوب في التمثيل الضوئي، ما من شأنه أن يحجب الأشعة فوق البنفسجية الخطرة ويرفع درجات الحرارة بشكل دائم فوق نقطة ذوبان الجليد، دون الحاجة إلى مصدر حرارة داخلي.

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وقالت الدكتورة لورا كيربر، المؤلفة المشاركة في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" في كاليفورنيا: "المريخ هو الكوكب الأكثر قابلية للسكن في نظامنا الشمسي إلى جانب الأرض، لكنه يظل عالما معاديا لأنواع كثيرة من الحياة"، وأضافت: "إن نظام إنشاء جزر صغيرة سوف يسمح لنا بتحويل المريخ بطريقة قابلة للتحكم والتطوير".

وتتميز الظروف الحالية للمريخ بأنها معادية للغاية للحياة لأن الكوكب بارد جدا للحفاظ على المياه، ولا يملك طبقة أوزون للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، إلا أن طبقة "إيروجل السيليكا" يمكن أن تساعد رواد الفضاء في المستقبل على إنشاء واحات خصبة على الكواكب المهجورة، حيث يمكن للنباتات والكائنات الحية الأخرى التي تعتمد على التمثيل الضوئي، النمو.

ويتكون "إيروجل السيليكا" من 97% من الهواء من حيث الحجم، ويتم استخدامه بالفعل في المباني على الأرض، وفي حماية مسبار استكشاف المريخ على سطح الكوكب حيث يوفر طبقات رقيقة من العزل الحراري أثناء الليل.

المصدر: ميرور