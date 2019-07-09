صور جميلة لعواصف ترابية في قطب المريخ الشمالي

كشفت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها وكالة الفضاء الأوروبية أن العواصف الترابية الكثيفة في القطب الشمالي للمريخ، دمرت سطح الكوكب خلال الأسبوع الماضي.

ويراقب العلماء من المركز الألماني للفضاء في كولونيا، العواصف المحلية والإقليمية التي تتشكل عند القطب، قبل أن تنتشر باتجاه خط الاستواء.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن العواصف التي تستمر لبضعة أيام أو أسابيع وتقتصر على منطقة صغيرة، تعد شائعة على الكوكب الأحمر، وفي أقصى حالاتها، قد تغمر الكوكب بأكمله، كما حدث العام الماضي، عندما اجتاحت عاصفة ترابية بحجم الأرض، الكوكب الأحمر بأسره لعدة أشهر، ما أدى إلى "تدمير" مسبار Opportunity التابع لوكالة "ناسا"، الذي كان يعمل بالطاقة الشمسية.

The @esascience#Mars Express spacecraft has been keeping an eye on a number of dust storms brewing close to the planet’s north pole over the last few weeks.



Read more: https://t.co/5G61AkgNh5pic.twitter.com/DAK3up6z6D — ESA (@esa) July 4, 2019

#Mars Express observed at least eight different dust storms at the edge of the north polar ice cap between 22 May and 10 June. This image shows an eye-catching spiral-shaped storm, its brown colour contrasting against the white ice below.



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ورصدت مهمة "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، ما لا يقل عن ثماني عواصف مختلفة على حافة الغطاء الجليدي في القطب الشمالي للكوكب بين 22 مايو و10 يونيو، حيث تشكلت العواصف وتبددت بسرعة كبيرة، واستغرقت فترات قصيرة امتدت بين يوم وثلاثة أيام.

German Aerospace Center

German Aerospace Center

وكان على متن المركبة الفضائية التابعة لـ"مارس إكسبريس" كاميرتان، إحداهما فائقة الدقة "ستيريو" (HRSC) والثانية للمراقبة البصرية (VMC)، وتعملان على مراقبة العواصف على مدار الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الأوروبية في بيان: "إنه الربيع الآن في نصف الكرة الشمالي للمريخ، وغالبا ما تتم ملاحظة غيوم الجليد المائية، وأحداث صغيرة لرفع الغبار والأتربة على طول حافة الغطاء الجليدي المتراجع موسميا".

German Aerospace Center

German Aerospace Center

ويمكن من خلال الصور الحديثة للمركبة الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، رؤية بقع غامضة من السحب ذات الألوان الفاتحة على الحافة الخارجية للغطاء القطبي، على بعد عدة آلاف من الأميال من القطب نفسه، تتجه جنوبا نحو البراكين الضخمة "إليسيوم مونس" و"أوليمبوس مونس".

ولاحظت مهمة "مارس إكسبريس" أنه عندما وصلت العواصف الترابية إلى البراكين الضخمة، بدأت السحب المدارية في التبخر نتيجة لكتلة الهواء التي يتم تسخينها بسبب تدفق الغبار.

المصدر: ديلي ميل