روسيا تستعد لإطلاق مسبارها الكوني

ذكرت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" يتحضرون لإطلاق صاروخ "بروتون_إم" الحامل لمرصد Spektr-RG الفضائي المتطور.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن صاروخ بروتون-إم المزود بوحدة التعجيل DM-03، والذي سيحمل مسبار Spektr-RG نقل مؤخرا إلى المنصة 81 المخصصة لإطلاق الصواريخ في قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتم تثبيته على منصة الإطلاق".

وأوضحت المصادر أن الصاروخ والمرصد الذي يحمله كانا قد أعيدا إلى مجمع الاختبار في يونيو الفائت، بعد أن كانا مثبتين على قاعدة الإطلاق استعدادا لإرسالهما إلى الفضاء، لكن عملية الإطلاق توقفت بسبب بعض الملاحظات المرتبطة بالنواحي الفنية والتقنية للصاروخ، لذا قررت اللجنة الحكومية الروسية لشؤون الفضاء تأجيل عملية الإطلاق".

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وكان من المخطط له أن ينطلق الصاروخ المذكور من قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم الجمعة 21 يونيو 2019 في تمام الساعة 15:17 بتوقيت موسكو، لكن عملية الإطلاق أجلت حتى الـ 12 من يوليو الجاري، حيث من المفترض أن ينطلق "بروتون-إم" في تمام الساعة 15:31 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن مرصد Spektr-RG كان قد طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: نوفوستي