روسيا تنجح بتشغيل 3 أقمار صناعية علمية في الفضاء

أعلنت روسيا أن 3 أقمار صناعية علمية صغيرة أرسلتها مؤخرا إلى الفضاء دخلت مداراتها المحددة وباشرت في مهماتها.

وقال المتحدث باسم جامعة موسكو الحكومية، فيكتور سادوفتيتشي "إن الأقمار النانوية الصغيرة التي أرسلتها روسيا مؤخرا مع مسبار ميتيور-إم إلى الفضاء على متن صاروخ Soyuz-2.1b وصلت إلى مداراتها المحددة وباشرت عملها".

وأشار المسؤول إلى أن هذه الأقمار التي ستنضم إلى منظومة CubeSat هي نتاج جهود مشتركة بذلها طلاب جامعة موسكو الحكومية والخبراء العاملون في الجامعة مع خبراء من بعض المنظمات العلمية والبحثية الأخرى في روسيا.

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وأوضح أن أحد هذه الأقمار ويدعى "سقراط" تم استحداثه بالكامل في الجامعة المذكورة، وطور خصيصا لمراقبة أحوال الطقس في الفضاء، واختبار تقنيات جديدة ستستخدم مستقبلا في مجال الاتصالات.

أما قمرا AmurSat و VDNKh-80 اللذان طورتهما جامعة موسكو الحكومية بالتعاون مع جامعة "آمور"، فسيعملان على قياس نسبة الجزيئات المشعة في الفضاء القريب من الأرض، وقياس معدلات الأشعة ما فوق البنفسجية.

وكانت روسيا قد سجلت مؤخرا العديد من عمليات الإطلاق الفضائية المهمة، منها مهمة إطلاق الأقمار الثلاثة المذكورة مع مرصد "ميتيور-إم"، وإطلاق 33 قمرا فضائيا دفعة واحدة، تخص 12 دولة.

المصدر: نوفوستي