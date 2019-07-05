فلكي هاو يرصد مركبة "ناسا" السرية في الفضاء!

تمكن الفلكي الهولندي، رالف فاندنبرغ، من رصد واحدة من أكثر المركبات الفضائية سرّية في العالم.

وقال فاندنبرغ: "لقد تمكنت من التقاط صورة في الفضاء لمركبة X-37B التي تدعى (OTV-5)، التابعة لوكالة ناسا، والتي تصنف كواحدة من أكثر المركبات الفضائية سرية في العالم".

وأضاف "لقد حاولت تعقب هذه المركبة لأشهر حتى استطعت رصدها في مايو الفائت، وعندما حاولت تكرار العملية وتصويرها مجددا، اكتشفت أنها غيرت مدارها في الفضاء، فاضطررت للاستعانة بخبراء في رصد الأقمار الصناعية، وتمكنا من تصويرها في الفضاء مرتين، أولاهما في 30 يونيو الفائت، والأخرى في 2 يوليو الجاري".

وما تزال X-37B التي طورتها "بوينغ" بالتعاون مع "ناسا" واحدة من أكثر المركبات الفضائية غموضا في العالم، ولم يعرف بعد الهدف من تطويرها أو آلية عملها، لكن من المعروف أنها قادرة على البقاء في مدار الأرض لفترات طويلة جدا، ففي عام 2017، تمكنت من تحطيم رقم قياسي وحلقت في الفضاء فترة 677 يوما.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أمريكا قد طورتها لاستخدامها في الحروب الفضائية، أو وسيلة لتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء.

المصدر: لايف. رو