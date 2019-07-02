شاهد.. "ناسا" تختبر مركبة Orion القمرية

أجرت وكالة "ناسا" الأمريكية اليوم الثلاثاء اختبارا ناجحا لإطلاق مركبة Orion المخطط لإرسالها في رحلات القمر المستقبلية.

وخلال الاختبارات أطلقت "ناسا" مركبة Orion إلى علو 9.5 ألف متر عن سطح الأرض، على متن صاروخ صغير، لتنفصل المركبة عن الصاروخ في الوقت المحدد، وتبدأ بعدها المحركات المثبتة على نظام تعديل المسار في العمل، لتنجح في تعديل خط سير المركبة وتساعدها على الهبوط إلى الأرض في الموقع المحدد.

وتبعا للخبراء في "ناسا" فإن "الهدف من الاختبارات المذكورة هو التأكد من جهوزية نظام الطوارئ الخاص بالمركبة، ودراسة مؤشرات الضغط والحرارة والعديد من المؤشرات الفيزيائية الأخرى التي ستتعرض إليها أثناء رحلاتها المستقبلية إلى الفضاء، وأثناء عودتها إلى الأرض".

وأشارت المسؤولة عن اختبارات Orion، جيني ديفوليتس، إلى أن هذا النوع من الاختبارات سيعطي الخبراء تصورا واضحا عن آلية هبوط هذه المركبة على القمر، وخصوصا أن هذه الآلية ستختلف عن آلية هبوط المركبات الفضائية الأخرى، كونها لن تعتمد على المظلات.

المصدر: نوفوستي