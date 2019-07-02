روسيا تطلق 33 قمرا صناعيا إلى الفضاء

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية على متن صاروخ "سويوز" إلى الفضاء.

وفي صفحته على "تويتر" قال المسؤول إن الخبراء في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية قاموا يوم الثلاثاء 2 يوليو الجاري، ما بين الساعة 3:00 و4:15 صباحا بنقل صاروخ "سويوز-2" من الجناح الذي كانوا يختبروه فيه وثبتوه على منصة الإطلاق، وباشروا العمل وفقا للجدول الزمني المحدد استعدادا لإطلاقه نحو الفضاء في مهمة قريبة.

На космодроме #Восточный с 03.00 до 04.15 мск проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения ""Союз-2" в стартовую систему. Начаты работы по графику первого стартового дня pic.twitter.com/7SkT1WkExv — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 июля 2019 г.

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وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن صاروخا من نوع "سويوز-2" روسي الصنع، مزود بوحدة التعجيل "فريغات"، من المفترض أن يطلق من قاعدة "فوستوتشني" الروسية في الـ 5 من يوليو الجاري، حاملا إلى مدارات الأرض 33 قمرا صناعيا تابعين لـ 12 دولة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق المذكورة ستكون خامس عملية إطلاق فضائي من قاعدة "فوستوتشني" الروسية، فمنذ أبريل 2016 أطلقت من هذه القاعدة 4 صواريخ، حملت إلى الفضاء أقمارا صناعية روسية من نوع "ميتيور-إم"، بالإضافة إلى مركبات فضائية متنوعة.

المصدر: فيستي