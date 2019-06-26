كويكب ضخم يمر قرب الأرض غدا "قد يشكل خطرا"

من المنتظر أن يمر كويكب عملاق يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف ملعب كرة قدم بالقرب من الأرض، الخميس 27 يونيو.

ويعتقد العلماء أن الكويكب 2008 KV2 يحتمل أن يشكل خطرا على كوكبنا، حيث سيمر بالقرب من الأرض بسرعة تزيد عن 40800 كلم/الساعة.

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ويقدر أن الكويكب الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترا سيمر بجانب الأرض يوم الخميس على بعد 6.7 مليون كلم.

وتعتبر هذه الصخرة الفضائية العملاقة من الكائنات القريبة من الأرض، ويقول العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة "ناسا" إن KV2 2008 "يحتمل أن يكون خطيرا" بسبب حجمه وقربه النسبي من كوكبنا، حيث يمر داخل 0.045 وحدة فلكية من الأرض (الوحدة الفلكية هي المسافة بين الأرض والشمس).

وكما هو واضح من الاسم، فإن اكتشاف الكويكب لأول مرة كان في العام 2008، وبدأ العلماء منذ ذلك الحين، حساب عدد المرات التي يتوقع أن يمر فيها بجانب الأرض.

ويدور الكويكب حول الشمس تماما مثل الأرض، ومن المتوقع أن يمر قريبا من كوكبنا مرة أخرى في عام 2021.

المصدر: RT