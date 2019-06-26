737 يوما في الفضاء.. رائد روسي يحطم الأرقام القياسية!

انضم رائد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو، إلى عالم محطمي الأرقام القياسية، بعد أن أمضى أكثر من 700 يوم على متن المحطة الفضائية الدولية.

وحول هذا الإنجاز، قال رئيس مركز تدريب رواد الفضاء في روسيا، بافل فلاسوف: "لقد تمكن الروسي، أوليغ كونونينكو، من تحطيم الأرقام القياسية لأطول مدة يقضيها الرواد في الفضاء، وذلك بعد أن تمكن في 4 رحلات من قضاء 737 يوما على متن المحطة الفضائية الدولية، متفوقا بذلك على الرائد الروسي، يوري مالينتشينكو، الذي أمضى 702 يوما على متن المحطة خلال رحلاته إليها".

وأضاف المسؤول "يسعدني إنجاز أوليغ كونونينكو، لم يستطع أحد بعد تحقيق مثل هذه الفترة في الفضاء، أنا فخور به وأتمنى أن يواصل عمله ليحقق مزيدا من الإنجازات".

وتجدر الإشارة إلى أن كونونينكو، عاد إلى الأرض يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري على متن المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس-11"، والتي حملت أيضا رائدة الفضاء الأمريكية، آن ماكلين، والكندي دافيد سان جاك.

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ويمضي كونونينكو حاليا فترة مراقبة صحية، للتأكد من حالته البدنية بعد الرحلة الطويلة في الفضاء، وبعد بضعة أسابيع سيتجه إلى منتجع للاستجمام لأخذ قسط من الراحة، ويباشر بعدها دوراته التدريبية للمهمات القادمة.

المصدر: نوفوستي