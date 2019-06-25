مركبة "سويوز" المأهولة تهبط بنجاح في كازاخستان

هبطت بنجاح مركبة " سويوز إم إس – 11" المأهولة الروسية وعلى متنها رواد الفضاء الروسي، أوليغ كونونينكو والأمريكية، آن ماكلاين والكندي، دافيد سان – جاك .

صرح بذلك الثلاثاء 25 يونيو للصحفيين ناطق باسم مركز إدارة الرحلات الفضائية في ضواحي موسكو.

وتحققت عملية الهبوط في صحراء جمهورية كازاخستان في منطقة تبعد 145 كيلومترا جنوب شرق مدينة جزكازغان.

أما رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، ورائدا الفضاء الأمريكيان، نيك هيغ، وكريستينا كوك، فبقوا على متن المحطة الفضائية يواصلوا عملهم المخطط له.

وانفصلت المركبة عن المحطة عند الساعة 2.25 لتهبط على الأرض عند الساعة 5.48 صباح يوم 25 يونيو بتوقيت موسكو.

وقال الناطق إنه تم إجلاء أعضاء طاقم المركبة الفضائية بنجاح من منطقة الهبوط في كازاخستان إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

أما البعثة الفضائية التالية فستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 20 يوليو القادم وضمنها رواد الفضاء الروسي والأمريكي والأوروبي.

هذا ونفت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية معلومات عن مشاكل واجهتها المركبة الفضائية الروسية أثناء الهبوط نتيجة تعطل نظام هيدروليكي في محرك المركبة.

وقال ناطق باسم المؤسسة إن كل الأجهزة والأنظمة في مركبة "سويوز" المأهولة عملت وفقا لمقتضيات برنامج التحليق الفضائي تماما.

المصدر: تاس