أشرقت أضواء الشفق القطبي اللازوردية المدهشة على شكل طائر ناري عملاق ينشر أجنحته في سماء الليل على خلفية من النجوم المتلألئة، فوق محطة عسكرية مهجورة.

وبعيدا عن الأرض، شكلت الغيوم المضيئة من الغاز حول النجم المنهار في سديم الحلزون، جرما سماويا عملاقا يذكرنا بعيون شخصية "سورون" الخيالية في سلسلة أفلام "سيد الخواتم".

The majestic aurora, like a Phoenix bird, is spreading its wings over the destroyed military hydroelectric station located two hours away from Murmansk, Russia. In Sept. 2018 the photographer returned to the site that he had visited previously and managed to capture this shot. pic.twitter.com/Ixf6Gaxpf5 — Betsey Lewis (@betseyJLewis1) June 22, 2019

وهذه الصورة المذهلة مدرجة في مسابقة Insight Investment Astronomy للتصوير الفلكي، والتي نظمها المرصد الفلكي الملكي في بلدة غرينتش بالمملكة المتحدة.

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واستقبلت المسابقة أكثر من 4600 مشاركة مقدمة من مصورين من جميع أنحاء العالم، واختيرت نحو 30 صورة فقط للتنافس في المرحلة النهائية من مسابقة عام 2019.

كما شارك مصورون محترفون وهواة في المسابقة من أكثر من 90 دولة حول العالم، حاولت عدسات كاميراتهم التقاط الأجسام الكونية البعيدة والقريبة، من الشفق القطبي إلى النجوم البعيدة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائزين في مختلف فئات المسابقة التسع، في 12 سبتمبر، خلال حفل توزيع الجوائز في المتحف البحري الوطني في لندن، حيث سيفتتح معرض لأعمال المتسابقين الذين شاركوا في المرحلة النهائية بداية من 13 سبتمبر، بالإضافة إلى صور أخرى.

وتعود الصورة الرائعة للشفق القطبي التي تظهر الأضواء القطبية فيها على شكل طائر العنقاء، إلى المصور الروسي ألكساندر ستيبانينكو، الذي تمكن من رصد هذا المشهد في سماء منطقة مورمانسك، في أقصى شمال غرب روسيا.

المصدر: لايف ساينس