اختبار صاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي يدخل مرحلته الختامية

صرح مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن اختبار صاروخ "أنغارا" الفضائي الروسي سينتقل إلى مرحلته الختامية.

وقال في أعقاب زيارته الميدانية لشركة "بوليوت" الروسية المصنعة لصاروخ "انغارا"، "إن هناك نوعين من "أنغارا" أولهما صاروخ "أنغارا – 1.2 " الخفيف وثانيهما هو "أنغارا – آ 5 في" الثقيل. وينتقل "أنغارا" بصفته صاروخا رئيسا لنا إلى المرحلة الختامية التي ستنطلق عما قريب لاختباره"

وأضاف إن شركة "بوليوت" ستبدأ في إنتاج الصاروخ على دفعات في حال نجاح اختباره الأخير.

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وأوضح، روغوزين معلقا على عملية تطوير "أنغارا" الثقيل، أن هذا الصاروخ سيستخدم في المستقبل النيتروجين وقودا أساسيا في قسمه الثالث.

يذكر أن "أنغارا" هو أسطول للصواريخ الروسية الواعدة يضم الصواريخ الخفيفة والثقيلة وفائقة الثقل. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الصناعي لصواريخ "أنغارا" الثقيلة بحلول عام 2023، مع العلم أن صاروخ "أنغارا" الخفيف جاهز وقد تم إطلاقه إلى الفضاء منذ 3 أعوام. أما صاروخ" أنغارا" فائق الثقل القادر على نقل 30 طنا من الحمولة إلى القمر، فيتوقع أن يبدأ إنتاجه الصناعي بحلول عام 2028.

المصدر: تاس