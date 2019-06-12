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اللمسات الأخيرة لإطلاق صاروخ "سويوز" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية

الفضاء

اللمسات الأخيرة لإطلاق صاروخ
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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شهدت قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية انتهاء دورة التجميع الميكانيكي للمرحلتين الأولى والثانية من صاروخ "سويوز 2.1 بي".

أما الدورة الثانية للعمل على تجميع الصاروخ فتبدأ باختبار قدرة محركاته على تحمل الضغط الزائد.

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ووفقا للجدول الزمني يجري في محطة التزويد بالوقود التابعة للقاعدة الفضائية ملء خزانات وحدة التسريع "فريغات" بالوقود والغازات المضغوطة. أما جناح تجميع الأجهزة الفضائية فيشهد حاليا تحضير القمر الصناعي "ميتيور – إم" الذي سينطلق بواسطة صاروخ "سويوز – 2.1بي".

يذكر أن صاروخ "سويوز 2.1بي" يتوقع أن يطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية حاملا القمر الصناعي "ميتيور" مطلع يوليو المقبل. وسيكون "سويوز" صاروخا خامسا ينطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية منذ انتهاء إنشاء منصتها الأولى عام 2014.

هذا وكان مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية" دميتري روغوزين، قد أعلن في وقت سابق أن المنصة الثانية لقاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية سترى النور مطلع عام 2023.

يذكر أن المنصة الثانية تخصص لإطلاق صواريخ "أنغارا" الروسية الواعدة الثقيلة.

المصدر: روس كوسموس

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