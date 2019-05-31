مصدر يكشف مواعيد إطلاق أقمار OneWeb من بايكونور

أعلن مصدر في مطار بايكونور الفضائي، أن أول إطلاق لأقمار "الإنترنت الفضائي" الصناعية من مجموعة OneWeb من المطار المذكور سيكون في 20 نوفمبر، أما الثاني ففي 5 ديسمبر 2019.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، "من المقرر تنفيذ إطلاقين قبل نهاية عام 2019 ، بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b مع وحدة التعجيل "فريغات" الأول في 20 نوفمبر 2019 والثاني في 5 ديسمبر 2019. فيما الإطلاق الآخر سيكون في شهر فبراير عام 2020 . وكل إطلاق من هذه الإطلاقات سيحمل 32 قمرا من مجموعة OneWeb". وأضاف هذه مواعيد أولية، حيث يمكن أن تتغير.

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بعد ذلك ستنقل المرحلة الثانية لعملية إطلاق أقمار "الإنترنت الفضائي" إلى مطار "فوستوتشني"، حيث ستكون مواعيدها في أبريل ومايو ويونيو ويوليو عام 2020.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة من برنامج إطلاق أقمار OneWeb الصناعية أربعة إطلاقات من مطار "بايكونور" الفضائي في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر عام 2020 . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستكون في مطار "فوستوتشني" في فبراير ومارس عام2021 ويبقى إطلاقان آخران في عامي 2022-2023 .

المصدر: نوفوستي