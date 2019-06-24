روسيا مستمرة في قيادة المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن قيادة المحطة الفضائية انتقلت إلى رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفيتشين.

وأشارت مصادر في وكالة "ناسا" إلى أن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سلّم راية قيادة المحطة إلى الروسي أوفيتشين استعدادا لمغادرة المحطة والعودة إلى الأرض على متن المركبة الروسية "سويوز إم إس-11" التي ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري في تمام الساعة 2:24 بتوقيت المحطة، لتأخذ مدارها الفضائي وتتجه نحو الأرض في تمام الساعة 4:48.

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ومن المفترض أن تدخل المركبة الغلاف الجوي للأرض وتهبط في نفس اليوم عند الساعة الـ 5:48 بتوقيت المحطة، حاملة على متنها 3 رواد فضاء هم: الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي ديفيد سان جاك، ورائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين.

وأوضحت "ناسا" أن رائدي الفضاء الأمريكيين، نيك هيغ وكريستينا كوك، والروسي أوليغ أوفيتشين، سيبقون على متن المحطة، وسينضم إليهم في الـ 21 من يوليو القادم رائد الفضاء الروسي، ألكسندر سكفورتسوف، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو، والأمريكي أندرو مورغان، الذين سيصلون على متن المركبة الروسية "سويوز إم إس-13".

المصدر: نوفوستي