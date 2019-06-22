الأرض تستقبل طاقم المحطة الفضائية الدولية قريبا

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" الروسية أن بعض أفراد الطاقم العامل في محطة الفضاء الدولية سيعودون إلى الأرض قريبا.

وتبعا للتقارير الصادرة عن الوكالة "فإن مركبة الفضاء المأهولة "سويوز إم إس-11" ستنفصل عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري في تمام الساعة 2:24 بتوقيت المحطة، لتأخذ مدارها الفضائي وتتجه نحو الأرض في تمام الساعة 4:48.

ومن المفترض أن تدخل المركبة الغلاف الجوي للأرض وتهبط في نفس اليوم في تمام الساعة الـ 5:48 بتوقيت المحطة، حاملة على متنها 3 رواد فضاء هم: الروسي أوليغ كونونينكو، والكندي ديفيد سان جاك، ورائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين.

ولم تعلن "روس كوسموس" بعد عن أفراد الدفعة القادمة من الرواد الذين سيتوجهون للعمل على المحطة الفضائية بعد، لكنها أشارت إلى أن الطاقم الحالي يضم 6 رواد هم: الروسيان أوليغ كونونينكو وأليكسي أوفيتشن، ورواد ناسا آن ماكلين ونيك هيغ وكريستينا كوك، ورائد الفضاء الكندي، ديفيد سان جاك.

وتجدر الإشارة إلى أن مركبة "سويوز إم إس-11" كانت قد انطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية في الثالث من ديسمبر العام الفائت، حاملة على متنها 3 رواد، وبعض المعدات اللازمة لعمل المحطة.

المصدر: نوفوستي