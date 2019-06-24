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العلماء الروس يصممون روبوتا جيولوجيا للعمل على سطح القمر

الفضاء

العلماء الروس يصممون روبوتا جيولوجيا للعمل على سطح القمر
المعهد الروسي لتقنيات الروبوتات
روبوت جيولوجي
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أعد العلماء الروس من بطرسبورغ وموسكو مشروعا للروبوت الجيولوجي يمكن أن يستخدم في المستقبل عند تحقيق البعثات القمرية الروسية.

صرح بذلك كبير مصممي معهد تقنيات الروبوتات،  ألكسندر لوبوتا.

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وقال إنه تم تصميم مشروع للروبوت الجيولوجي ذاتي القيادة بالتعاون مع الخبراء في المعهد الروسي للجيولوجيا والكيمياء التحليلية، مضيفا أن الروبوت يتزود بعدد كبير من الأجهزة العلمية المخصصة لإجراء  البحوث على سطح القمر بما في ذلك إجراء أعمال حفر تربة القمر.

هذا وكان رئيس القسم في شركة "لافوتشكين" الفضائية الإنتاجية العلمية،  يفغيني فلاسينكوف، قد صرح في وقت سابق  لوكالة "تاس" الروسية بأن العمل على إنتاج الروبوت لن ينطلق إلا بعد إدراج المشروع في البرنامج الفضائي الروسي الجديد.

المصدر: تاس

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