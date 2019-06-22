رواد الفضاء يجتازون امتحان الالتحاق بالمحطة الفضائية

شارك الطاقمان الرئيسي والاحتياطي من رواد الفضاء الروس والأمريكيين والأوروبيين يوم 20 يونيو الجاري في امتحان الالتحاق بالمحطة الفضائية الدواية.

وضم الطاقم الرئيسي لمركبة "سويوز" المأهولة التي يجب أن تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية رائدي الفضاء الروسي والأوروبي ، ألكسندر سكفورتسوف، ولوكا بارميتانو. أما الطاقم الاحتياطي للمركبة فضم رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريجيكوف، ورائد الفضاء الأمريكي، توماس مارشبيورن.

وجرى الامتحان باستخدام أجهزة محاكاة الرحلة الفضائية "دون – سويوز" في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء بضواحي موسكو.

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وقضى الامتحان بانتقال رواد الفضاء إلى التحكم اليدوي في المركبة الفضائية لتعرض أجهزة الكمبيوتر لخلل. وذلك أثناء اقترابها من المحطة.

واشترط الامتحان بضبط سرعة المركبة الطولية والعمودية والجانبية من قبل قائد المركبة وقياس مواصفات سير المركبة بواسطة مقياس المسافة الليزري من قبل مهندسها.

ويقوم طاقم المركبة حسب فرضية الامتحان بتقريب المركبة من المحطة إلى مسافة 160 – 250 مترا. وقام زوجان من كل طاقم بتنفيذ 4 مناورات خاصة بالاقتراب اليدوي من المحطة حيث قيّمت اللجنة العمليات التي نفذها رواد الفضاء لكلا الطاقمين تقييما ممتازا.

المصدر: روس كوسموس.