اليابان ستطلق أربعة أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية

من المقرر أن تطلق اليابان من المحطة الفضائية الدولية، أربعة أقمار صناعية صغيرة تعود لكل من نيبال وسريلانكا وسنغافورة والرابع لها، بحسب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA.

وأضافت الوكالة أنه سيتم يوم 17 يونيو الجاري إطلاق هذه الأقمار الصناعية الصغيرة - NepaliSat-1 أول قمر صناعي نيبالي، Raavana-1 (سريلانكا)، SpooQy-1 (سنغافورة) و Uguisu (اليابان)، من وحدة اليابان التجريبية Kibo في المحطة الفضائية الدولية بمساعدة ذراع المناورة اليابانية.

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يذكر أن رواد الفضاء العاملين حاليا في المحطة الفضائية الدولية هم الروسيان أوليغ كونونينكو وأليكسي أوفتشينين، والأمريكيون آن ماكلين ونيك هيج وكريستينا كوك والكندي ديفيد سانت جاك.

المصدر: نوفوستي