قاعدة "فوستوتشني" الفضائية مستعدة لإطلاق أقمار صناعية طلابية

تقوم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بتطبيق برنامج دعم المشاريع التي تحققها الجامعات الروسية فيما يتعلق بتصميم الأقمار الصناعية فائقة الصغر وتساعدها في إطلاق تلك الأقمار الصناعية.

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ويمكن أن تشارك في هذا البرنامج أية مؤسسة تعليم روسية قادرة على تصميم قمر صناعي صغير يتفق مع شروط معينة ومواضيع وضعتها اللجنة الخاصة في "روس كوسموس".

واختارت مؤسسة "روس كوسموس" نهاية عام 2018 ثلاثة مشاريع مستقبلية واعدة أعدها طلاب الجامعات الروسية. وسمحت تلك المشاريع بحل المشاكل المتعلقة بدراسة "الطقس الفضائي" ورصد ملاحة الطائرات المدنية.

مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية

وفي هذا السياق قام مركز الطيران والفضاء في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني الروسي (في دي إن خا) بالتعاون مع معهد الفيزياء النووية في جامعة موسكو الحكومية بتجهيز موقع خاص في جناح "كوسموس" (الفضاء) من شأنه مراقبة "الطقس الفضائي" ومعالجة المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية فائقة الصغر.

يذكر أن الأقمار الصناعية فائقة الصغر ستطلق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الحامل للقمر الصناعي الأساسي " ميتيور – إم" للأرصاد الجوية.

المصدر: روس كوسموس