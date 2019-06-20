روسيا والصين تتبادلان معلومات واردة من الأقمار الصناعية

يعمل الخبراء الروس والصينيون على تنظيم عملية استقبال معلومات استشعار الأرض عن بعد التي ترد من الأقمار الصناعية إلى المحطات الأرضية التابعة لكلا البلدين.

صرح بذلك نائب مديرعام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ،سيرغي سافيليف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش معرض "لو بورجي – 2019" الدولي للطيران والفضاء.

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وقال إن التعاون الثنائي في مجال استشعار الأرض عن بعد يعتبر جانبا هاما في التعاون الفضائي بين الدولتين الروسية والصينية.

ويعمل الجانبان حسب، سافيليف، في الوقت الحاضر على منح المحطات الأرضية الروسية الحق باستقبال معلومات استشعار الأرض عن بعد من الأقمار الصناعية الصينية ومنح المحطة الأرضية الواقعة في مدينة سانيا الصينية فرصة لاستقبال المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية الروسية.

وأفاد المسؤول الفضائي الروسي كذلك بأن التنسيق متواصل بين الجانبين الروسي والصيني في مجال دراسة القمر وبصورة خاصة التنسيق بين البعثة القمرية الروسية "لونا – 26" التي ستطلق عام 2026 والبعثة القمرية الصينية المخطط لإطلاقها عام 2023. ويدرس الجانبان كذلك مشروع إنشاء مركز موحد مشترك لدراسة المعلومات الواردة من القمر. وهناك مشاريع للتعاون في مجال البيولوجيا والطب الفضائيين.

بينما قال "سافيليف" إن مسألة إنشاء محطة مدارية مشتركة غير مطروحة للبحث الآن.

المصدر: تاس