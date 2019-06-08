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روغوزين: تعاون موسكو وواشنطن بشأن الإطلاق الفضائي قد يستمر بعد 2022

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روغوزين: تعاون موسكو وواشنطن بشأن الإطلاق الفضائي قد يستمر بعد 2022
Sputnik
مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين (صورة أرشيفية)
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رجحت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية استمرار التعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" حتى بعد نفاذ القانون الأمريكي، الذي يحد من إطلاق الأقمار الصناعية التجارية بعد 31 ديسمبر 2022.

وقال المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "أعتقد أن لدينا إمكانية للعمل بعد 1 يناير (2023)".

كما أشار إلى أن "الأقمار الصناعية لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي، وفقا للقانون الأمريكي، لن يكون بالإمكان مستقبلا حملها على الصواريخ الروسية، لم يتم إطلاقها (أصلا) بواسطة الصواريخ الروسية".

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وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن البنتاغون أدرج روسيا في قائمة الدول التي يمنع اللجوء إلى خدماتها في الإطلاق الفضائي، بدءا من 31 ديسمبر 2022.

ونشرت إدارة المشتريات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إشعارا بهذا الخصوص، على موقع السجل الفدرالي الإلكتروني الخاص بجمع الوثائق الرسمية للحكومة الأمريكية.

المصدر: تاس

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