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"روس كوسموس": "ناسا" لم تتخل عن نقل رواد الفضاء الأمريكيين بمركبات روسية

الفضاء

RIA Grigori Sisoev
دميتري روغوزين
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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، أن "ناسا" ستستمر في نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبات "سويوز" الروسية.

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وأشار روغوزين إلى أن الجانب الروسي تلقى طلبا أمريكيا بهذا الشأن.

وقال روغوزين إن الإعلان عن جاهزية الأمريكيين لنقل رواد الفضاء باستخدام مركباتهم الفضائية المأهولة سابق لأوانه.

وكان نائب رئيس وكالة "ناسا"، ويليام هرستنماير، قد أعلن في وقت سابق أن "ناسا" لا تعتزم تمديد الاتفاقية مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، بشأن نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبات "سويوز" الروسية، وقال إن المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة ستكون جاهزة في الموعد المحدد لها.

المصدر: تاس

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