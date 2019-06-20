"روس كوسموس": لا مشاركة أجنبية في تصنيع الصاروخ الروسي فائق الثقل

أعلن نائب مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ، سيرغي سافيليف، على هامش معرض "لو بورجي - 2019" للطيران أن دولا أجنبية لن تشارك في تصنيع الصاروخ الروسي فائق الثقل.

مع ذلك فإن، سافيليف، نفسه كان قد اقترح عام 2016 على البلدان الأخرى المساهمة في تحقيق مشروع تصنيع الصاروخ فائق الثقل. فيما قال الآن ليست هناك مشاركة أجنبية في المشروع.

إقرأ المزيد

أما رئيس المجلس العلمي التقني الروسي، يوري كوبتيف، فصرح بأن مشروع تصنيع الصاروخ الفائق الثقل سيدرج على البرنامج الفضائي الروسي لغاية عام 2030. وأما اقتراحات تحقيق المشروع في أسرع وقت فسيتلقاها المجلس قبل 1 أغسطس القادم.

وبموجب البرنامج الفدرالي من المفترض أن يطلق صاروخ "ينيسيه" فائق الثقل لأول مرة عام 2028. وسيتم إنشاء منصة خاصة بإطلاق الصاروخ في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية بشرق روسيا.

ويتوقع أن يستخدم الصاروخ لتحقيق البعثات القمرية الروسية المأهولة وغير المأهولة، مع العلم أن صاروخ "ينيسيه" سينقل إلى المدار القمري حمولة بوزن 27 طنا.

المصدر: تاس