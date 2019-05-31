"روس كوسموس" تعزز قدرة صاروخ "أنغارا" الفضائي

تعتزم شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية زيادة قدرة صاروخ "أنغارا" ليستطيع نقل 8 أطنان من الحمولة إلى ارتفاع 35 ألف كيلومتر فوق الأرض.

وقال مديرعام الشركة ،دميتري روغوزين، إن هذا الأمر يحتاج إلى صرف 9.1 مليار روبل (150 مليون دولار) من أموال موازنة الدولة الروسية حتى عام 2026.

إقرأ المزيد

وأوضح روغوزين، أن زيادة قدرة صاروخي "أنغارا آ 5 إم" الثقيل و" أنغارا – آ 5 في" فائق الثقل ستتحقق بفضل استخدام وحدة التسريع العاملة بالأكسيجين والهيدروجين.

وقال أيضا في محاضرة ألقاها يوم 23 مايو أمام طلاب وأساتذة جامعة موسكو الحكومية إنه سيكون بوسع صاروخ " "أنغارا آ 5 إم" الثقيل ووحدة التسريع العاملة بالأكسيجين والهيدروجين نقل أطنان من الحمولة إلى المدار الأرضي الثابت ( 35 ألف كيلومتر فوق الأرض). أما صاروخ " أنغارا – آ 5 في" فائق الثقل فسيكون باستطاعته نقل 8 أطنان من الحمولة إلى المدار الأرضي نفسه.

وأعاد روغوزين، إلى الأذهان أن الصاروخين سيطلقان من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية في شرق البلاد.

يذكر أن "انغارا" هي أسرة من الصواريخ الحديثة البيئية الروسية الصنع تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل.

المصدر: سلاح روسيا