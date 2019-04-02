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روغوزين يكشف عن بديل صاروخ "أنغارا" المتوسط

الفضاء

روغوزين يكشف عن بديل صاروخ
Sputnik
صاروخ "سويوز - 5"
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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن صاروخ "أنغارا" المتوسط لن يتم تصنيعه، وسيحل مكانه صاروخ "سويوز-5" الجاري بناؤه الآن.

وأوضح روغوزين أن "أنغارا-آ3" هو صاروخ متوسط، بمقدوره نقل حمولة بوزن 17 طنا إلى المدار المنخفض. أما صاروخ "سويوز-5" الروسي الجاري بناؤه في الوقت الراهن، فيمتلك المواصفات نفسها تقريبا. لذلك يجب التركيز على صنع صاروخي "أنغارا" الخفيف والثقيل، والتخلي عن تصنيع "أنغارا" المتوسط.

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ويضم "أنغارا" أسرة من الصواريخ الفضائية، تشمل صواريخ خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبوسع صاروخ "أنغارا" الثقيل إيصال حمولة بوزن 37.5 طن إلى مدار الأرض. وقد تم إطلاق أول صاروخ ثقيل من طراز "أنغارا" عام 2014، من قاعدة "بليسيتسك" الروسية الفضائية.

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع إنتاج صاروخين من هذا النوع كل عام.

ويخصص صاروخ "سويوز-5" (إرتيش) لإطلاق مركبة "فيديراتسيا" الروسية الحديثة إلى المدار الأرضي. ويتوقع أن يطلق أول صاروخ اختباري منه بحلول عام 2022.

المصدر: تاس

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