"روس كوسموس": الصاروخ الروسي فائق الثقل سيتكون من 3 أقسام مستقلة

صرح مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، بأن صاروخ "ينيسيه" الروسي فائق الثقل، سيتكون من 3 أقسام تكنولوجية سيستخدم قسمان منها كصاروخ.

وقال مدير عام الشركة في حديث أدلى به، في 25 مارس الجاري، إن المراحل الأولى والثانية والثالثة للصاروخ ستستخدم كوحدات مستقلة.

وأوضح أن المرحلة الأولى للصاروخ فائق الثقل ستضم 5 أو 6 وحدات، تكوّن المرحلة الأولى لصاروخ "سويوز-5" (إرتيش) المتوسط، وسيبدأ اختباره عام 2022. أما اختبار محرك المرحلة الأولى للصاروخ "أر دي-171 إم في" فقد بدأ مؤخرا في شركة "إينيرغوماش" الروسية.

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واقترح المصممون أن يقوم أساس المرحلة الثانية للصاروخ فائق الثقل على أساس محرك "أر دي 180" الذي تستخدمه الولايات المتحدة منذ عام 1994 في صاروخ "أطلس" الأمريكي، الذي أطلق 84 مرة بنجاح.

وقال روغوزين إن المحرك الروسي خضع لاختبارات عديدة في الولايات المتحدة. لكنه لم يستخدم أبدا في الصواريخ الروسية.

فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة للصاروخ فائق الثقل، فيفترض اقتباسها من صاروخ "أنغارا-5 في"، وستعمل بمحرك هيدروجيني سيزيد من حمولة الصاروخ من 27 إلى 37 طنا.

المصدر: تاس