اكتشاف جديد على المريخ لم يسبق له مثيل (صورة)

التقطت أداة تجربة علوم التصوير عالية الدقة (HiRISE) المثبتة على مركبة "ناسا" Mars Reconnaissance Orbiter صورة مذهلة لحفرة جديدة عرضها 15.24 متر على سطح المريخ.

ويبدو أن الحفرة تشكلت بسبب حدث أو تأثير فضائي في وقت ما خلال السنوات الثلاث الماضية أو نحو ذلك، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية.

وقامت "ناسا" بالتعاون مع جامعة "أريزونا"، التي تدير HiRISE، بمشاركة الصورة عبر الإنترنت هذا الشهر، بعد رصد الحفرة في شهر أبريل على الرغم من غموض التأثير الحاصل.

NASA/JPL/University of Arizona

وكتبت "ناسا" في تغريدة على "تويتر": "إنها حفرة تأثير جديدة ظهرت على سطح المريخ، تشكلت بين سبتمبر 2016 وفبراير 2019 على الأكثر. وما يجعلها واضحة هو المواد المظلمة المكشوفة تحت الغبار المحمر".

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ويعتقد الخبراء أن الكائن المسؤول عن إنشاء الحفرة، صغير الحجم يبلغ قطره زهاء 1.5 متر، وفقا لموقع Space.com.

وفي حديثها مع Space.com، قالت فيرونيكا بري، المتخصصة في HiRISE، إن الاختلافات في لون المادة تكشف احتمال انطلاق صخرة بازلتية عن التأثير الحاصل، إلى جانب ما يمكن أن يكون جليدا.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة الفضاء صورة مذهلة لكثبان رملية على الكوكب الأحمر، بدا أنها تشكّل نمطا مألوفا أثار ضجة عبر مواقع الإنترنت.

ويوجد لدى "ناسا" عدة بعثات تبحث في أسرار المريخ، كما تخطط لإرسال روفر جديد إلى الكوكب الأحمر في عام 2020.

المصدر: ديلي ميل