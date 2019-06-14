العلماء الأمريكيون اكتشفوا رسما غريبا على سطح المريخ

التقط مسبار Mars Reconnaissance Orbiter الأمريكي صورة فوتوغرافية لتضاريس المريخ التي يشبه شكلها شعار "أسطول النجوم" من مسلسل "طريق النجوم" الأمريكي المعروف.

وأفادت قناة "سي بي إس" التلفزيونية الأمريكية بأن الصورة الفوتوغرافية التقطت في 22 أبريل الماضي وتخيل للطلاب في جامعة "أريزونا" الأمريكية ومستخدمي الإنترنت أن عناصر التضاريس على سطح المريخ تشبه شعارا مشهورا لـ"أسطول النجوم".

NASA spots "Star Trek" Starfleet logo on Mars https://t.co/81H0CpnnD0pic.twitter.com/fzBbIbKqSw — CBS News (@CBSNews) June 13, 2019

ويرى العلماء أن تلك التضاريس قد تشكلت نتيجة تأثير رياح المريخ على الكثبان الرملية والحمم البركانية.

يذكر أن سيناريو مسلسل "طريق النجوم" الخيالي العلمي والأفلام السينمائية والألعاب الكمبيوترية التي تحمل الاسم نفسه يروي قصة ما يسمى بأسطول النجوم الذي شكله اتحاد الكواكب في الكون.

وتم إخراج الحلقة الأولى للمسلسل عام 1966. فيما أعلن المخرج الأمريكي المشهور، كوانتين تارانتينو ، نهاية عام 2017 أنه ينوي تصوير فيلم سينمائي آخر بالعنوان ذاته.

المصدر: تاس