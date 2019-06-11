لأول مرة: تسجيل انبعاث كميات ضخمة من البلازما من تاج نجم بعيد

سجل علماء الفلك لأول مرة انفجارات كثيفة في تاج نجم غير الشمس، رافقها انبعاث كميات ضخمة من البلازما.

جاء ذلك على موقع وكالة "ناسا" الأمريكية الذي قال إن نجم HR 9024 يبعد عن شمسنا مسافة نحو 450 سنة ضوئية.

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ونقل الموقع عن إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، كوستانتسا أرجيروفي، إن" تلك النتيجة الفريدة تؤكد مرة أخرى صواب مفهومنا للعمليات الأساسية التي تجري أثناء الانفجارات في تاج أي نجم كان".

ولم يرصد علماء الفلك إلى حد الآن حدوث مثل هذه الظاهرة في تاج نجم آخر فاضطروا إلى دراستها انطلاقا من رصد نشاط الشمس والنمذجة الكمبيوترية.

وأشار خبراء "ناسا" إلى أن الدراسة التي أجراها علماء الفلك بواسطة تلسكوب "تشاندرا" الأمريكي أكدت أن انبعاث البلازما يحدث في النجم النشيط مغناطيسيا. ويسمح هذا الأمر بإعداد تصنيف أدق للنجوم النشيطة مغناطيسيا في مجرتنا.

يذكر أن انبعاث البلازما في تاج النجم يشكل خطورة على الكائنات الحية، إذا وجدت، في كواكب بالقرب منه.

المصدر: تاس