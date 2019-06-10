يمكن أن تكون مخاطر اصطدام الكويكبات الضخمة بالأرض ضئيلة، ولكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، ما دفع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لوضع قائمة بالصخور الفضائية الخطيرة.

وتكشف القائمة عن جميع الكويكبات والنيازك المحتمل اصطدامها بكوكبنا، كما تبين احتمال حدوث ذلك والتواريخ الدقيقة والوقت المحدد للكارثة المحتملة.

وتتضمن قائمة ESA عدة كويكبات مثل "بينو"، الذي يعد أكبر من مبنى Empire State ويمكن أن يكون تأثيره مروع على الأرض.

Full list of asteroids that could crash into Earth revealed – including one with a 1 in 16 chance and 6,500-foot ‘doomsday meteor’ https://t.co/B55srkZk8Tpic.twitter.com/btzXF1Jwjr — WebsiteofEverything (@wsoeorg) June 8, 2019

وأوضح الخبراء أنه لا حاجة للذعر رغم توقع اصطدام "بينو" بالأرض في عام 2196 تقريبا، حيث يوجد لديه فرصة واحدة من بين 10638 احتمالا للاصطدام.

ويمكن لكويكب اسمه 2010RF12 أن يضرب الأرض في وقت أقرب من ذلك، في عام 2095، كما يتميز بأن لديه فرصة أعلى من جميع الكويكبات الأخرى، ولكن تأثيره لن يكون مروعا بسبب صغر حجمه، ويتوقف حجم الدمار المحتمل على مكان هبوطه.

وتتصدر الصخرة الفضائية 29075 1950DA قائمة الكويكبات الأكثر تدميرا، حيث يبلغ قطرها 2000 متر ولديها 1 من 7042 فرصة للتسبب بنهاية العالم.

وتعد الكويكبات القريبة جدا من الأرض شائعة إلى حد ما، حيث كشفت وكالة "ناسا" أن كويكبا (بحجم سيارة) يضرب الغلاف الجوي لكوكبنا مرة واحدة على الأقل في السنة، ولكنه يحترق قبل الوصول إلى سطح الأرض.

ويصعب اكتشاف الكثير من الكويكبات لأنها يمكن أن تكون واقعة في مناطق عمياء، تُحدثها الشمس.

وفيما يلي قائمة الكويكبات التي يمكن أن تصطدم بالأرض:

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- 2010RF12: عرضه 9 أمتار، تاريخ التأثير 05-09-2095،فرصة 1/16

- 1979XB: عرضه 900 متر، تاريخ التأثير 14-12-2113، فرصة 1/1.84E6

- 2019DS1: عرضه 30 مترا، تاريخ التأثير 26-02-2082، فرصة 1/787

- 2006QV89: عرضه 40 مترا، تاريخ التأثير 09-09-2019، فرصة 1/7299

- 2000SG344: عرضه 50 مترا، تاريخ التأثير 16-09-2071، فرصة 1/2096

- 99942 Apophis: عرضه 375 مترا، تاريخ التأثير 12-04-2068، فرصة 1/531914

- 2009JF1: عرضه 16 مترا، تاريخ التأثير 06-05-2022، فرصة1/4464

- 2008UB7: عرضه 70 مترا، تاريخ التأثير 31-10-2060، فرصة1/36101

- 2006JY26: عرضه 9 أمتار، تاريخ التأثير 03-05-2074، فرصة1/86

- 2008JL3: عرضه 40 مترا، تاريخ التأثير 01-05-2027، فرصة1/13280

- 29075 1950DA: عرضه 2000 متر، تاريخ التأثير 16-03-2880، فرصة 1/7042

- 410777 2009FD: عرضه 150 مترا، تاريخ التأثير 29-03-2185، فرصة1/694

- 101955 BENNU: عرضه 484 مترا، تاريخ التأثير 24-09-2196، فرصة1/10638

المصدر: ذي صن