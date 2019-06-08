أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنها ستفتح أجزاء من مختبر الفضاء المداري أمام "الأنشطة التجارية"، بما يتيح للسائحين قريبا السفر إلى المحطة الفضائية الدولية.

وستكون الشركات قادرة على الدفع لإرسال "رواد فضاء خاصين" إلى محطة الفضاء الدولية لمدة تصل إلى 30 يوما، حيث يُتوقع أن تتم أول مهمة في وقت مبكر من عام 2020.

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ومن المتوقع أن يتم تمويل هذه المهام من القطاع الخاص، حيث ستكلف كل رحلة أكثر من 50 مليون دولار، وفقا لتقرير نشرته قناة CNBC عبر موقعها على الإنترنت.

وستحصل ناسا على 35 ألف دولار عن كل ليلة يقضيها رائد فضاء خاص على متن المحطة الفضائية الدولية، ما سيساعد في تمويل هدفها المتمثل في هبوط أول امرأة على سطح القمر مع رائد آخر بحلول عام 2024.

ونظرا إلى أن كلا من "بوينغ" و"سبيس إكس" تقومان بالفعل بتطوير كبسولات لنقل البشر إلى محطة الفضاء الدولية، فستكونان المسؤولتين عن التعامل مع سائحي الفضاء وأي خدمات متعلقة بهم.

وكشفت "ناسا" أنه سيتعين على السياح تلبية المعايير الطبية للوكالة وإجراء التدريبات الخاصة، وستتيح الوكالة مهمتين قصيرتي المدى على متن المحطة للرواد الخاصين.

وتدعو "ناسا" الشركات الخاصة إلى القيام بأنشطة تجارية جديدة على متن المختبر المداري، بما في ذلك شركات الأبحاث التي ترغب في إجراء تجارب في الجاذبية الصغرى وشركات الأفلام التي ترغب في إنتاج أفلام على خلفية الفضاء.

المصدر: ميرور