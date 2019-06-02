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رائد "ناسا" ينشر فيديو مثيرا من "المحطة الفضائية الدولية" لكوكبنا الجميل

الفضاء

رائد
Reuters
كوكب الأرض
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يتمتع رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية برؤية فريدة من نوعها للأرض، لا يمكن سوى لعدد قليل للغاية من البشر الاستمتاع بها بشكل مباشر.

وتتنقل المحطة الفضائية حول كوكبنا بسرعة تبلغ نحو 1750 ميلا في الساعة، ما يعني أنها تدور حول الأرض 16 مرة كل يوم.

وخلال المدار الأخير لكوكبنا، التقط رائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأمريكي "ناسا"، مقطع فيديو رائعا للأرض من الفضاء.

وتمكن نيك هاغ، أحد أفراد طاقم البعثة Expedition 59، من ضغط مدة 30 دقيقة من التصوير في 60 ثانية فقط باستخدام تقنية time-lapse.

ويمكن من خلال الفيديو رؤية حافة محطة الفضاء الدولية أثناء انتقالها عبر كوكبنا من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي.

المصدر: ميرور

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