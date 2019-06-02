رائد "ناسا" ينشر فيديو مثيرا من "المحطة الفضائية الدولية" لكوكبنا الجميل

يتمتع رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية برؤية فريدة من نوعها للأرض، لا يمكن سوى لعدد قليل للغاية من البشر الاستمتاع بها بشكل مباشر.

وتتنقل المحطة الفضائية حول كوكبنا بسرعة تبلغ نحو 1750 ميلا في الساعة، ما يعني أنها تدور حول الأرض 16 مرة كل يوم.

This time-lapse video from astronaut Nick Hague squeezes a 30-minute station trip over a cloudy Earth into 60 seconds, covering the northwest of Fiji in the Pacific to off the coast of Argentina in the Atlantic. pic.twitter.com/kxc1xuq4t1 — Intl. Space Station (@Space_Station) May 24, 2019

وخلال المدار الأخير لكوكبنا، التقط رائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأمريكي "ناسا"، مقطع فيديو رائعا للأرض من الفضاء.

وتمكن نيك هاغ، أحد أفراد طاقم البعثة Expedition 59، من ضغط مدة 30 دقيقة من التصوير في 60 ثانية فقط باستخدام تقنية time-lapse.

ويمكن من خلال الفيديو رؤية حافة محطة الفضاء الدولية أثناء انتقالها عبر كوكبنا من المحيط الهادئ إلى المحيط الأطلسي.

المصدر: ميرور