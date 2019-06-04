مركبة "بروغرس" الفضائية تعود إلى الأرض

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة "بروغرس" الروسية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية واتجهت نحو الأرض.

وقال بيان صادر عن الوكالة "إن مركبة بروغرس إم-إس 10 التي كانت ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية منذ نوفمبر الفائت، انفصلت يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري عن المحطة في تمام الساعة 11:45 بتوقيت موسكو".

وأوضح البيان أن المركبة ستبدأ بتشغيل محركاتها النفاثة عند الساعة 14:45 بتوقيت موسكو، لمدة 4 دقائق، لتصل إلى مدارها الأرضي، وتحترق معظم أجزائها في الغلاف الجوي المحيط بالأرض، أما الأجزاء غير المحترقة فمن المفترض أن تسقط وتغرق جنوب المحيط الهادئ عند الساعة 15:28 بالتوقيت المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن "بروغرس إم-إس 10" انطلقت نحو المحطة الفضائية الدولية في نوفمبر 2018، حاملة على متنها معدات علمية ومواد غذائية ضرورية للرواد على متن المحطة، وحملت من هناك المخلفات التي يجب التخلص منها لتحترق في الفضاء.

المصدر: نوفوستي