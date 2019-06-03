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مسبار "ناسا" يلتقط صورا مذهلة لغيوم المريخ

الفضاء

مسبار
NASA/JPL
مسبار كريوسيتي
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ساعد مسبار كريوسيتي، منذ هبوطه على سطح الكوكب الأحمر في عام 2012، علماء الفلك في تحديد موقع الميثان المفقود على الكوكب.

وقدم المسبار أدلة على أن كوكب المريخ كان رطبا في وقت من الأوقات، حتى أنه أعطى أدلة عن إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

وعاد المسبار كريوسيتي مؤخرا إلى القيام ببعض المراقبة السحابية، وتمكن من تصوير مشهد مذهل على الكوكب الأحمر.

مسبار
NASA/JPL-Caltech

وبحسب ما نقلته وكالة "ناسا"، فإن مسبار كريوسيتي استخدم كاميرا الملاحة بالأبيض والأسود لالتقاط صورة للسحب التي تنجرف على بعد نحو 31 كلم، فوق السطح، يومي 7 و12 مايو.

وتتوقع وكالة "ناسا" أنها غيوم ماء جليدي محتملة، تطفو في الغلاف الجوي للمريخ على مدار السنة.

مسبار
NASA/JPL-Caltech
مسبار
NASA/JPL-Caltech

وتحاول ناسا التنسيق بين كريوسيتي والزائر الآخر على سطح المريخ  Insight، لالتقاط صور للغيوم ذاتها، ما يقدم للعلماء استنتاجات أكثر دقة حول ارتفاع السحب، وبالتالي هذا سيساعد في تحسين نتائج فهم العلماء لما يحدث في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.  

المصدر: ساينس ألرت 

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