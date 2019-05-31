القمر "يامال" الصناعي الروسي في مداره المقرر

تم وضع القمر الصناعي الروسي "يامال-601" الذي يعتبر أحدث الأقمار الروسية للاتصالات وأكبرها قدرة في مداره المقرر.

وأطلق القمر الصناعي "يامال-601" من مطار بايكونور الفضائي بواسطة صاروخ النقل "بروتون-إم" إلى الفضاء بنجاح يوم الخميس 30 مايو 2019 في الساعة 20.42 بتوقيت موسكو مع وحدة التعجيل "بريز-إم"، وبعد مضي تسع دقائق و42 ثانية انفصلت وحدة التعجيل مع القمر "يامال" عن المرحلة الثالثة للصاروخ، ووضع القمر في مداره المقرر.

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وتشير شركة "غازبروم للنظم الفضائية" إلى أن القمر "يامال -601" يجب أن يصبح أكثر قدرة في الاتصالات من بين مجموعة الأقمار الصناعية الروسية للاتصالات. سيحل هذا القمر محل القمر السابق "يامال-202" في المدار لتوفير خدمات الخطوط الثابتة ونقل البيانات في النطاق C في جزء كبير من روسيا وفي بلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. إضافة لهذا سوف يوفر خدمات الاتصال واستخدام الإنترنت بسرعة عالية في نطاق Ka للمستخدمين داخل روسيا.

وينتظر أن يتم إطلاق خمسة صواريخ "بروتون" خلال السنة الحالية، حيث سيكون الإطلاق القادم في 21 يونيو المقبل وعلى متنه المرصد الفضائي الروسي – الألماني "Spectr-RG".

المصدر:نوفوستي